Cargos en ausencia por los delitos de fraude y apropiación ilegal fueron radicados a Jirieth N. De Jesús Sánchez.

Según la investigación realizada por el agente Daniel Torres Navarro, bajo la supervisión del sargento Alex R. Díaz Colón, esta cometió fraude contra ocho personas en diferentes fechas y lugares de la zona metropolitana en el 2024.

El modus operandi de la fugitiva era identificarse como empleada de algún negocio cercano y pedir cambio para un billete de $100. Luego, cuando lo obtenía, le decía que iba al vehículo a buscar el billete y se marchaba con el dinero.

Este caso se consultó con el fiscal Edmanuel Santiago Quiles, quien radicó los cargos.

La jueza Rocío Alonso González, del Tribunal de San Juan, quien expidió la orden de arresto con una fianza de $32,000.

No se suministró la foto de De Jesús Sánchez.

Si usted tiene información que ayude a dar con su paradero puede comunicarse a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o llame al CIC de San Juan al teléfono (787) 793-1234 extensiones 2200 o 2201.