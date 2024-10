Los fiscales Diana Méndez y Héctor Crespo Correa radicaron el miércoles, cargos criminales contra Bryan Xavier Pérez Hernández de 27 años, Melanie Cruz Clivilles de 33 años y Edwin González Cabán, con relación a la muerte de Gabriela L. Cabán Cruz, de 13 años, ocurrida en 2023 a consecuencia de una intoxicación con drogas entre ellas fentanilo.

Pérez Hernández, enfrenta cargos por cargos de homicidio negligente, agresión sexual, actos lascivos y maltrato por negligencia. Mientras que su exsuegra, de maltrato por negligencia.

Melanie Cruz Clivilles enfrenta cargos estatales por la muerte de su hija de 13 años, por intoxicación con drogas adulteradas con fentanilo. ( Suministrada Policía )

El juez Davier Alfaro, le señaló una fianza al novio de la víctima, de $1 millón y a la madre de $500,000, las cuales no prestaron.

PUBLICIDAD

Bryan X. Pérez Hernández, fue acusado de homicidio negligente, agresión sexual, actos lascivos y maltrato por negligencia, por la muerte de su novia de 13 años. ( Suministrada Policía )

En cuanto a González Cabán, padrastro de Gabriela, acusado de maltrato por negligencia se le expidió una orden de arresto con una fianza de $ 250,000.00.

Edwin González Cabán, quien figura en la lista de Los Más Buscados del área policíaca de Aguadilla, enfrenta nuevos cargos de maltrato por negligencia. ( Suministrada Policía )

Contra el fugitivo pesa otra orden de arresto con una fianza de $100,000.00, por violencia doméstica y figura en la lista de Los Más Buscados del área policíaca de Aguadilla. Si lo ha visto llame a la línea confidencial (787) 343-2020.

Los hechos se remontan a la madrugada del 4 de agosto del pasado año, en la residencia de Pérez Hernández, novio de la menor, ubicada en el barrio Saltos, en San Sebastián.

Cuando el joven se percató que la víctima, que desde la noche anterior no se sentía bien de salud, no respondía y la transportó en su vehículo personal a un hospital donde el Dr. Luis Betancourt, certificó que la menor no tenía signos vitales. La autopsia reveló que murió por una intoxicación con drogas que incluían al mortal fentanilo.

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) tomó jurisdicción del caso y el 7 de septiembre el novio y la progenitora de Gabriela fueron acusados por otros delitos.

El 15 de agosto, Cruz Clivilles, fue sentenciada a cumplir cuatro años (48 meses) de prisión y tres años de libertad supervisada por haberle mentido a los agentes de (HSI).

Mientras que, Pérez Hernández, quien hizo alegación de culpablidad, está cumpliendo una condena de 19 años y siete meses en prisión, por cargos de producción de pornografía infantil y de suministrar sustancias controladas a una menor. Además, debe estar cinco años en libertad supervisada.