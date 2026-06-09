La jueza Carolina Guzmán, del Tribunal de Bayamón, determinó causa para arresto contra Louis M. Mazucca Pérez, de 64 años, por cargos de agresión grave y portación de un arma blanca, por hechos ocurridos el domingo pasado frente a una residencia de la urbanización Hermanas Dávila, del mencionado municipio.

De acuerdo con la investigación realizada por el agente Gamaliel Soto, se alega que Mazucca Pérez, presuntamente agredió con un tubo de metal y con los puños a su vecino de 61 años, luego de una discusión.

La agresión provocó que el perjudicado cayera al pavimento y quedara inconsciente.

Louis Mazucca Pérez, enfrenta cargos por agresión grave y portación de un arma blanca. ( Suministrada por la Policía )

El querellante fue transportado hasta una institución hospitalaria, donde le diagnosticaron abrasiones, hematomas y posible sangrado interno, siendo referido a un especialista.

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Mazzuca Pérez acudió a un cuartel para ofrecer su versión de los hechos. Ambos mantienen rencillas por diversas razones hace alrededor de 30 años, según informó la Policía.

El caso fue consultado con la fiscal Verónica Ortiz.

El imputado quedó en libertad tras prestar la fianza de $20,000.

La vista preliminar fue señalada para el 22 de junio.

Se expidió una orden de protección a favor de la víctima.