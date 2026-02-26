Cargos criminales por el delito de maltrato a una persona de edad avanzada mediante amenaza, fueron radicados ayer, miércoles, a Carlos A. Maldonado Galarza de 44 años y vecino de Arecibo.

De acuerdo con la investigación del agente Alexis Ríos Pérez adscrito al Precinto 107, en la tarde del 24 de febrero surgió una discusión por motivos que no fueron precisados, con su vecino de 72 años, que culminó con la formulación de cargos de parte de la fiscal Natalia Martínez.

Carlos A. Maldonado Galarza, enfrenta un cargo de maltrato a una persona de edad avanzada mediante amenaza. ( Suministrada por la Policía )

La jueza Nivia Candelaria Martes, del Tribunal de Arecibo, luego de escuchar la prueba determinó causa para arresto contra Maldonado Galarza y le fijó una fianza de $10,000, la cual prestó. El imputado quedó bajo el Programa de Supervisión Electrónica, con un grillete.

La vista preliminar fue pautada para el 11 de marzo.