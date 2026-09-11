El juez Jerry Negrón, del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo, determinó causa para arresto contra José Manuel Torres Rodríguez de 53 años, por cargos de asesinato en primer grado, violación a dos artículos de la Ley de Armas, escalamiento agravado, alegación falsa sobre un delito y obstrucción a la justicia.

El imputado fue encarcelado en el Complejo Correccional de Bayamón, al no prestar la fianza de $1.4 millones, por hechos ocurridos el 9 de mayo a las 11:16 p.m. en la comunidad Villa Hugo, en Vieques.

De acuerdo con la investigación del agente de la División de Homicidios del CIC de Fajardo, José Lebrón Alicea, el cadáver de Yaileese Mariel Pérez Cintrón, de 30 años, fue hallado dentro de su residencia con múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

PUBLICIDAD

Posteriormentemente haciendo una búsqueda en el área se pudieron ocupar dos pistolas, una de las cuales resultó ser de la víctima y la otra fue utilizada para darle muerte.

Ese día el ahora imputado fue trasladado a una sala de emergencia herido de bala.

Los cargos fueron formulados por el fiscal Daniel Feliciano Rivera.

La vista preliminar se pautó para el 23 de septiembre.