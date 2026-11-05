El fiscal José Arocho radicó esta noche un cargo por destrucción de evidencia contra Steven Fuster Santana de 41 años, con relación al caso de la muerte de una mujer cuyo cadáver fue hallado el lunes, en la parte posterior de su residencia en el camino Carrau del barrio Sábalos, en Mayagüez.

La jueza Sinia E. Pérez Correa, del Tribunal de Mayagüez determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $30,000, la cual no prestó, reveló el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, inspector Joel González.

Fuster Santana fue identificado en la tarde de este miércoles en una rueda de confrontación como la persona que se alega que arrojó el cuerpo amortajado de la fémina en un área boscosa en la parte posterior de su residencia.

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El imputado tiene antecedentes penales por escalamiento y apropiación ilegal. Se desconoce la disposición de los casos en el tribunal.

Steven Fuster Santana, enfrenta un cargo por destrucción de evidencia, tras disponer del cuerpo de una mujer que presuntamente murió en su residencia. ( Suministrada por la Policía )

Su padre, de 60 años, que fue detenido junto a él, quedó en libertad.

El cadáver corresponde a Mariel Patricia Crespo Cortés, de 33 años, quien era una persona sin hogar, según lo confirmó este martes, la Unidad de Identificación del Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

El macabro hallazgo se reportó a las 12:40 del mediodía del lunes mediante una llamada recibida en el cuartel del distrito de ese municipio, tras alguien ver que el cuerpo en estado de descomposición y cubierto con sábanas fue abandonado en el solar.

La determinación de la causa y manera de muerte permanece pendiente de los resultados de los análisis periciales y de la información que surja de la investigación de la Policía, había indicado ayer el ICF.

Tras diligenciarse una orden de allanamiento en la residencia de dos plantas, se ocupó evidencia que ubicaba a la víctima en el lugar.

“Yo no tengo la menor duda que ella estaba allí. De los hallazgos el cuerpo no presentaba signos de violencia, todavía hay que esperar por los resultados de los análisis toxicológicos y otros estudios”, comentó el inspector González.

En la casa no se ocuparon armas de fuego, ni sustancias controladas.

La víctima tenía antecedentes penales por violación a la Ley de Sustancias Controladas en el 2020. Se desconoce la disposición del caso.

Un familiar autorizado fue notificado de la identificación.

El hombre fue encarcelado esta noche en el Complejo Correccional Las Cucharas en Ponce.

La investigación del caso estuvo a cargo de la agente Leslie Candelaria Ramos, de la División de Homicidios del CIC de Mayagüez.