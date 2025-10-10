El juez Juan Adames Ramos, del Tribunal de Utuado, determinó causa para arresto contra Antonio J. Rivera González de 25 años y residente en Jayuya, por cargos de apropiación ilegal agravada y fraude, radicados por la fiscal Amanda Cancel Guzmán.

De acuerdo con la investigación, el 13 de mayo de 2024, mientras Rivera González laboraba como representante de ventas en un concesionario en Ponce, adquirió un automóvil Toyota Yaris, color blanco y del año 2019, bajo un contrato en el que se comprometía a saldar la deuda pendiente con la institución financiera correspondiente.

Se alega que incumplió con el acuerdo suscrito y vendió el vehículo al perjudicado, en Jayuya, quien creyó que estaba haciendo una compra legal.

PUBLICIDAD

El imputado presuntamente se apropió ilegalmente de varias de las mensualidades sin realizar el pago a la institución financiera.

Antonio J. Rivera González, enfrenta cargos por apropiación ilegal agravada y fraude. ( Suministrada por la Policía )

Este caso fue consultado con la fiscal Amanda Cancel Guzmán, quien radicó los artículos antes mencionados.

La fianza de $20,000 fue diferida por el Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ), quedando en libertad con un grillete.

La investigación estuvo a cargo del agente Edgar Castro González, adscrito a la División de Vehículos Hurtados del Área de Utuado bajo la supervisión del sargento Christopher Atiles Cruz.