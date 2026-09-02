Cargos por los delitos de fraude en la ejecución de obras y maltrato a persona de edad avanzada fueron radicados por la fiscal Limarie Cobián, al contratista Juan Manuel Nieves, de 38 años y residente en Río Grande.

Juan M. Nieves, enfrenta cargos por fraude en la construcción y maltrato a personas de edad avanzada. ( Suministrada por la Policía )

De acuerdo a la investigación del agente Francisco Romá, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, en los meses de mayo y septiembre de 2025, el imputado fue contratado por el querellante para realizar una obra de construcción por fases, por la cual le pagó en dos cheques un total de $69,500. Se alegó que Nieves incumplió con las disposiciones del contrato.

La jueza Ginny Vélez Carreras, del Tribunal de Ponce, luego de evaluar la prueba determinó causa probable para arresto en ambos delitos y le fijó una fianza de $6,000, la cual fue prestada.

La vista preliminar se señaló para el 15 de septiembre.