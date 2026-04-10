Radican cargos por “hit and run” de motociclista en Puerto Nuevo
Los hechos ocurrieron en julio de 2022.
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La jueza Dayra Zoet Infante Bosques, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto por conducir en forma temeraria y en claro menosprecio a la seguridad y por no detenerse en la escena, de la Ley 22 de Vehículos y Tránsito, a Iván Pabón Muñoz, de 37 años.
El imputado quedó bajo el Programa de Supervisión Electrónica con un grillete tras prestar una fianza de $40,000.
De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en la noche del primero de julio de 2022, en la intersección de las avenidas Jesús T Piñeiro y José De Diego, en Puerto Nuevo, mientras Pabón Muñoz transitaba en un automóvil Honda Civic con el que impactó por la parte posterior a un motociclista que se encontra detenido esperando el cambio del semáforo a verde.
Tras el golpe, el motociclista Steven Carela Almonte, de 21 años y vecino de Bayamón, salió expulsado de su motora Sanmen, YN150T, anaranjada y año 2021, al pavimento donde murió.
Pabón Muñoz abandonó la escena sin brindarle ayuda ayuda ni notificar a las autoridades.
La agente investigadora Jonnelys De La Cruz Ramos, adscrita al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, consultó el caso con las fiscales Sarimar Andreu Pérez y Ana María Martínez Orama, quienes radicaron los cargos antes mencionados.
La vista preliminar quedó señalada para el 22 de abril.