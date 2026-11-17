El juez Rolando Matos Acevedo, del Tribunal de Aguadilla, determinó ayer causa para arresto, contra Nelson Gutiérrez Torres de 39 años y residente de Isabela, por el delito de apropiación ilegal de un automóvil de una gasolinera, en violación a la Ley 8 Para la Protección de la Propiedad Vehicular.

El imputado no prestó la fianza de $20,000.

La investigación del agente Reinaldo Villanueva, de la División de Vehículos Hurtados de Aguadilla, reveló que el 14 de noviembre, Gutiérrez Torres se apropió ilegalmente de un automóvil marca Toyota Yaris, color azul marino y del año 2007, que se encontraba en los predios de la gasolinera Ecomaxx, ubicada en la intersección de las carreteras PR-2 con la PR-443, del barrio Caimital Bajo en ese municipio.

Nelson Gutiérrez Torres, enfrenta un cargo por apropiación ilegal de un vehículo en Aguadilla. ( Suministrada por la Policía )

Agentes de la Policía Municipal de Aguadilla lograron localizar el vehículo durante un patrullaje preventivo en el barrio Guerrero, mientras el sospechoso se encontraba en el interior del mismo, donde fue arrestado.

El caso se consultó con la fiscal Milagros Guntín, radicó el cargo.

Gutiérrez Torres fue fichado e ingresado en el Complejo Correccional Las Cucharas en Ponce hasta la vista preliminar.