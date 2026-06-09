La Fiscalía de Caguas radicó cargos por maltrato severo de animales y confinamiento de animales de la Ley 154 para el Bienestar y la Protección de los Animales; violación a la Ley de Vida Silvestre de Puerto Rico y a la Ley para el Manejo de Especies Introducidas a Jeremy O. Correa Quesada, de 26 años.

De acuerdo con la investigación, el 19 de mayo, en la carretera PR-788 sector Los Claudio, en San Lorenzo, al verificar una querella se percataron que había un un primate en una jaula mediana en un área sin ventilación y sin espacio para su movimiento.

Además, no tenía comida ni agua, había un fuerte hedor y a su alrededor había gomas de vehículos.

Jeremy O. Correa Quesada, enfrenta cargos por maltrato de animales.
Jeremy O. Correa Quesada, enfrenta cargos por maltrato de animales. (Suministrada por la Policía)

La jueza Yaritza Santiago, del Tribunal de Caguas, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $3,000, la cual fue diferida mediante el Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ) siendo fichado y dejado en libertad.

La vista preliminar quedó señalada para una fecha posterior.