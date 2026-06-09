La Fiscalía de Caguas radicó cargos por maltrato severo de animales y confinamiento de animales de la Ley 154 para el Bienestar y la Protección de los Animales; violación a la Ley de Vida Silvestre de Puerto Rico y a la Ley para el Manejo de Especies Introducidas a Jeremy O. Correa Quesada, de 26 años.

De acuerdo con la investigación, el 19 de mayo, en la carretera PR-788 sector Los Claudio, en San Lorenzo, al verificar una querella se percataron que había un un primate en una jaula mediana en un área sin ventilación y sin espacio para su movimiento.

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Además, no tenía comida ni agua, había un fuerte hedor y a su alrededor había gomas de vehículos.

Jeremy O. Correa Quesada, enfrenta cargos por maltrato de animales. ( Suministrada por la Policía )

La jueza Yaritza Santiago, del Tribunal de Caguas, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $3,000, la cual fue diferida mediante el Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ) siendo fichado y dejado en libertad.

La vista preliminar quedó señalada para una fecha posterior.