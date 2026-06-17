Cargos por posesión de sustancias controladas, conducir de emanera negligente y temeraria y obstrucción a la justicia fueron radicados ayer contra padre e hijo por hechos ocurridos el sábado pasado en San Germán.

La jueza Jeisa González, del Tribunal de Mayagüez, determinó causa, para arresto contra Emigdio Delestre Bonet de 55 años y su hijo Daniel Delestre González, de 25, señalándoles una fianza de $5,000 a cada uno la cual no prestaron.

Contra Emigdio Delestre Bonet y su hijo Daniel Delestre González, pesan cargos por obstrucción a la justicia, posesión de sustancias controladas y conducir de manera negligente y temeraria. ( Suministrada por la Policía )

Los agentes detuvieron el vehículo en el que transitaban en aparente exceso de velocidad y por tener el marbete vencido. Durante la intervención se le ocupó una cantidad no precisada de marihuana.

El teniente Jason Reyes, director de Patrullas Carreteras de Mayagüez, consultó el caso con el fiscal Andy Rodríguez, quien instruyó a la radicación de los cargos antes mencionados.

Padre e hijo fueron encarcelados en el Complejo Correccional Las Cucharas de Ponce, al no prestar las fianzas.

La vista preliminar fue pautada para el 30 de junio.