Un hombre de 25 años, que se encuentra sumariado en el Complejo Correccional Las Cucharas, en Ponce, enfrenta cargos criminales por un presunto esquema de fraude relacionado con la venta de vagones anunciados en las redes sociales.

El imputado, identificado como John Alexander Santos Colón, residente de Juana Díaz, fue acusado por violaciones a los artículos 202(b), por fraude, y 182, por apropiación ilegal agravada, del Código Penal de Puerto Rico.

Según la investigación de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, el perjudicado contactó a Santos Colón el 17 de febrero de 2026, luego de ver un anuncio en las redes sociales sobre la venta de un vagón.

PUBLICIDAD

Acusado de fraude. ( Suministrada )

Como parte de la transacción, entregó al imputado $6,000, pero no recibió el artículo ni la devolución del dinero.

Posteriormente, el 25 de febrero de 2026, el hombre recibió otros $4,100 para la compra de un segundo vagón, con la promesa de que sería entregado al día siguiente en el municipio de Caguas.

Sin embargo, al momento de la investigación, el perjudicado no había recibido los vagones ni el dinero entregado, para un total de $10,100.

El caso fue consultado con el fiscal Jorge Martínez, quien instruyó la radicación de los cargos correspondientes.

La prueba fue presentada ante la jueza Ginny Vélez Carreras, del Tribunal de Ponce, quien determinó causa para arresto y fijó una fianza global de $12,000.

Al no prestar la fianza impuesta, Santos Colón fue fichado e ingresado nuevamente en el Complejo Correccional Las Cucharas, en Ponce.

Los cargos se encuentran sujetos al proceso judicial correspondiente.