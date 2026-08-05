La jueza Marielis Paradizo Pérez, del Tribunal de Primera Instancia de Aibonito, determinó ayer causa para arresto por cargos de tentativa de asesinato, portación y posesión de un arma blanca y maltrato a personas de edad avanzada contra Rubén Ortiz Aponte, de 70 años y vecino de Barranquitas.

Según surge del informe de novedades de la Policía, los hechos ocurrieron el lunes, 3 de agosto a las 5:00 p.m. en el barrio Quebradillas, en Barranquitas.

La víctima, quien es un adulto mayor, le llamó la atención al hijo del imputado por razones no reveladas, y Ortiz Aponte se molestó y lo agredió con un machete en la cabeza y antebrazo derecho.

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Rubén Ortiz Aponte enfrenta cargos de tentativa de asesinato, violación a la Ley de Armas y maltrato a una persona de edad avanzada. ( Suministrada por la Policía )

El herido fue trasladado a un hospital, donde el médico de turno le diagnosticó una laceración en el lado derecho del cráneo y una herida abierta en el brazo derecho, que requirió puntos de sutura.

Ortiz Aponte prestó la fianza de $100,000 mediante el Programa de Servicios con Antelación a Juicio y un fiador privado, y se le colocó un grillete electrónico, quedando en libertad.

La vista preliminar fue pautada para el 28 de agosto.