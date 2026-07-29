Los fiscales José Rivera Loperena y Hillary Liznell Nevares Matos, presentaron ayer cargos por apropiación ilegal de un vehículo de motor, maltrato a persona de edad avanzada, escalamiento agravado, apropiación ilegal menos grave y posesión de propiedad hurtada a Daniel Ginorio Colón de 41 años y natural de Moca.

El juez Davier Alfaro Alfaro, del Tribunal de Aguadilla, encontró causa para arresto y le señaló una fianza de $75,000, la cual no prestó siendo regresado nuevamente en el Complejo Correccional Las Cucharas en Ponce, donde está preso por un caso de violencia doméstica.

De acuerdo con la investigación, los hechos relacionados con la apropiación ilegal del vehículo ocurrieron en la tarde del 6 de junio, cuando una persona de edad avanzada estacionó su automóvil Mazda 3, color gris y del año 2006, en la gasolinera Gulf, en la carretera PR-111 en Moca y entró en el local.

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Daniel Ginorio Colon, enfrenta cargos por apropiación ilegal de un vehículo de motor, maltrato a persona de edad avanzada, escalamiento agravado, apropiación ilegal menos grave y posesión de propiedad hurtada. ( Suministrada por la Policía )

Se alega que el imputado se apropió del vehículo y abandonó el lugar. El 10 de junio, el mismo fue fue localizado totalmente incendiado, frente a una pizzería, en el barrio Camaseyes de Aguadilla, luego de que se reseñara el hurto del carro por las redes sociales.

En otro incidente por el que enfrenta cargos, se reportó el 2 de julio, en San Sebastián, donde Ginoro Colón, logró acceso sin autorización al hogar de Jerry Oquendo Ortiz y se apropió de una máquina de lavado a presión marca Ryobi, color verde y gris, valorada en unos de $500.

También transportó y dispuso de una aspiradora propiedad de Manuel Rosario Guerrero, la cual fue dejada en garantía en una casa de empeño.

Los agentes José A. Soto, de la División de Vehículos Hurtados y Neftalí Cabrera Ramos, de la División de Delitos contra la Propiedad investigaron los casos.

El imputado posee antecedentes por violencia doméstica tras ser fichado el 15 de julio, según informó la oficina de prensa de la Policía.