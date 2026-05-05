El Departamento de Justicia se apresta a radicar hoy, martes, cargos criminales a la progenitora de un niño de siete años, al que presuntamente apuñaló mientras se encontraban pernoctando en la casa de la hermana de la mujer en la urbanización Jardines, en Barranquitas, mientras se tramitaba una orden para su ingreso involuntario a una institución psiquiátrica.

Los fiscales a cargo de la radicación de cargos son Juan Santos y Ámbar Ramos. Por el momento, no se han revelado los delitos que enfrentará la mujer de 41 años.

De acuerdo con la pesquisa, el sábado, esta fue al cuartel de Barranquitas acompañada por el niño, donde expresó que la estaba persiguiendo por personas y la sargento de turno observó que no se encontraba bien de sus facultades mentales, por lo que hizo un referido al Departamento de la Familia.

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Mientras concluía la investigación de la agencia, su hermana decidió llevarlos a su residencia como medida cautelar y por la protección de ambos.

A eso de las 2:12 a.m. de ayer, lunes, mientras dormía, se escucharon gritos y la dueña de la casa despertó a su esposo. Ambos tocaron a la puerta del dormitorio donde se encontraban y al entrar la atacó con un cuchillo y agredió en el rostro. En medio del forcejeo el hombre logró quitarle el arma blanca. Acto seguido, llamaron a la Policía.

El menor quedó hospitalizado en condición estable y la tía fue dada de alta.

La investigación está a cargo de la agente Elizabeth Alvarado Morales, adscrita a la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del CIC de Aibonito.