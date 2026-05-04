Un niño de siete años fue apuñalado en hechos reportados a las 2:12 de la madrugada de hoy mientras pernoctaba junto a su progenitora en la residencia de su tía ubicada en la urbanización Jardines, en Barranquitas, informó la Policía de Puerto Rico.

Según datos preliminares, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el incidente. El menor presentaba alrededor de 37 heridas de arma blanca.

El niño quedó recluido en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras. Su condición fue descrita como estable.

Mientras, la tía se encuentra hospitalizada y fuera de peligro en un hospital del área.

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En relación con estos hechos, la madre del menor fue arrestada.

Los investigadores de la División de Homicidios de Aibonito ya culminaron con la pesquisa de la escena y se disponen a iniciar las entrevistas de rigor, comenzando por el policía que arrestó a la progenitora del niño para conocer cuál fue el motivo fundado y si hizo alguna admisión.

Además, se espera que la tía del niño sea dada de alta para indagar sobre lo ocurrido.

La investigación fue asignada a la agente Elizabeth Alvarado Morales, adscrita a la División de Homicidios. Como es de rigor, se notificó al Departamento de la Familia.