Un adolescente de 15 años resultó gravemente herido en horas de la tarde de este domingo, mientras se encontraba en el estacionamiento de una pescadería en el área del malecón de Naguabo.

Según información preliminar de la Policía, el menor se encontraba en el estacionamiento de la pescadería Vinny’s cuando, en circunstancias que aún se investigan, fue impactado en la cabeza por un proyectil (piedra) expulsado por un tractor. El incidente ocurrió mientras se realizaban labores de ornato en el lugar.

El joven fue transportado en un vehículo privado al Naguabo Medical Mall (CDT), donde fue atendido por el médico de turno, quien lo refirió a un hospital del área metropolitana en condición crítica.

Personal de Manejo de Emergencias y Emergencias Médicas coordinaba su traslado en ambulancia aérea para recibir atención especializada.

El caso es investigado preliminarmente por la agente Miriam Rivera, adscrita al Distrito de Naguabo.