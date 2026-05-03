Un hombre logró escapar tras un carjacking reportado en horas de la tarde de ayer en la PR-3, a la entrada del barrio Buen Consejo en San Juan.

Según el informe preliminar de la Policía Municipal de San Juan, el querellante manifestó que se encontraba detenido en su vehículo en un semáforo en luz roja cuando fue sorprendido por dos individuos enmascarados. Los sujetos, mediante amenaza e intimidación y apuntándole con un arma de fuego, lo despojaron de su auto Hyundai Accent, color crema claro, del año 2016 y con tablilla ISL-883.

El perjudicado logró esconderse tras el incidente y posteriormente llegó caminando hasta el cuartel municipal del área, donde reportó lo sucedido.

La policía municipal Carla Siaca, adscrita a la Policía Municipal de San Juan, investigó preliminarmente el caso y lo refirió a la División de Robos del CIC de San Juan, la cual continuará con la investigación correspondiente.