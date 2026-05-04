Una joven de 23 años resultó gravemente herida luego de ser atropellada anoche en Peñuelas, informó la Policía de Puerto Rico.

El accidente se reportó a eso de las 7:50 p.m. en la carretera PR-385, kilómetro 2.3, en el barrio Tallaboa. De acuerdo con la pesquisa, Wilson Santiago conducía por la vía cuando, en un tramo que carece de alumbrado, no se percató de la presencia de la peatona y la impactó.

Las autoridades indicaron que la perjudicada, identificada como Joumarie Ramos, residente de Guayanilla, cruzaba la carretera para recoger unas gafas, sin tomar las debidas precauciones.

Tras el impacto, el conductor se detuvo en la escena.

Paramédicos de Emergencias Médicas Estatal le brindaron los primeros auxilios en el lugar y, debido a los múltiples traumas recibidos, la joven fue transportada en ambulancia aérea a Centro Médico.

Agentes adscritos al distrito de Peñuelas se hicieron cargo de la investigación.