Un niño de siete años fue apuñalado en hechos reportados a las 2:12 de la madrugada de hoy en una residencia de la urbanización Jardines, en Barranquitas, informó la Policía de Puerto Rico.

Según datos preliminares, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el incidente. El menor presentaba alrededor de 37 heridas de arma blanca.

El niño fue transportado en condición crítica al Centro Médico de Río Piedras.

En relación con estos hechos, la madre del menor fue arrestada.

La investigación está a cargo de la agente Elizabeth Alvarado Morales, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aibonito.