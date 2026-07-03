La fiscal Daisy Quintero Hernández se apresta a radicar esta tarde cargos criminales a un hombre de 68 años por presuntamente asesinar a golpes a su progenitora en el barrio Santana de Arecibo, para la fecha del 30 de junio.

El sospechoso, identificado como Joel Jiménez Rivera, quien tenía bajo su cuidado a su mamá de 89 años, fue arrestado en la tarde de ayer, jueves, tras la autopsia que realizó el patólogo Javier Serrano, del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), revelar que murió a consecuencia de un severo trauma corporal, que es el resultado de las agresiones que recibió como resultado de un patrón de maltrato.

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Inicialmente, el caso se investigó como una muerte sospechosa debido a los hematomas y traumas que se observaron al igual que su condición física, hasta que la autopsia de Rosalina Rivera Picón confirmó que había muerto por los múltiples traumas que recibió.

El Departamento de la Familia había iniciado una investigación.

El agente Obed Mercado, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Arecibo, tiene a cargo la pesquisa.