Las autoridades dieron a conocer en la tarde de hoy, domingo, que radicarán cargos de negligencia y homicidio involuntario contra la madre de la niña que falleció ahogada el sábado en la piscina de una casa de alquiler a corto plazo, o Airbnb como también se le conoce, localizada en Aguada.

Según indica el informe de la Policía, citando al sargento Benjamín Pérez Badillo, encargado del Cuerpor de Investigaciones Criminales (CIC) de la zona de Aguadilla, durante el día de hoy, domingo, la fiscalía local, en unión a la División de Homicidios del CIC de Aguadilla, estarían radicando cargos contra Jenniska Marie Ramírez González, de 32 años y residente del residencial Columbus Landing, en Mayagüez.

PUBLICIDAD

Relacionadas Se ahoga bebé en una piscina en Aguada

De acuerdo con la notificación, los cargos serían por negligencia, según dispone la Ley 57 de Protección y Bienestar de Menores en su artículo 54, y por homicidio involuntario, según el artículo 96 del Código Penal.

Los hechos por los que se acusa a Ramírez González ocurrieron el sábado, en la piscina de un alquiler a corto plazo en una finca en la carretera PR-414, en el barrio Cruces, en Aguada, donde murió su hija, una niña de un año y cinco meses de edad identificada como Mikeily Lía Cordero Ramírez.

Según la pesquisa, la mujer relató a las autoridades que llegó a ese lugar con sus dos hijos, un niño de tres años de edad y la nena que falleció. Dijo que despertó a eso de las 2:00 p.m., vio el cuerpo de la niña flotando en la piscina, y llamó al Sistema de Emergencias 9-1-1. Agregó que la trasladó en su carro al Hospital Costa Salud, en Rincón, donde la doctora de turno indicó que la niña no tenía signos vitales.

Según había relatado ayer el sargento Pérez Badillo a Telenoticias (canal 2), la madre había llegado al lugar a las 2:00 a.m. y había estado en la piscina con su otro hijo hasta las 6:00 a.m., cuando se fue a dormir. Al levantarse a las 2:00 p.m. se percató que su hija no estaba en el cuarto, y al ir a la piscina la encontró flotando.

Los fiscales Lincay Murillo y Rufino Jiménez están trabajando el caso para presentar la prueba ante el magistrado de turno en el Tribunal de Aguadilla.

PUBLICIDAD

La investigación está a cargo del agente Juan Rosado Figueroa, de la División de Homicidios, supervisado por el sargento Pérez Badillo.

La Policía exhorta a la ciudadanía a que, de poseer información que pueda ayudar con el esclarecimiento de este o cualquier otro caso, se comunique al 787-343-2020. También se pueden comunicar con la Policía a través de la red social X (antes Twitter) en @PRPDNoticias, o en Facebook en www.facebook.com/prpdgov.

Departamento de la Familia asume custodia del otro niño

Por otro lado, el Departamento de la Familia, a través de su secretaria, Ciení Rodríguez Troche, indicó que ayer, sábado, asumió la custodia de emergencia del hermano de la niña que murió ahogada.

Segú indicó Rodríguez Troche en declaraciones escritas, “esta medida de protección se toma mientras el equipo social de la agencia realiza la investigación”.

Agregó que “para mantener la seguridad, protección y bienestar del menor, y por ser una investigación en curso, estas son las únicas declaraciones”.

La secretaria exhortó a cualquier persona que tenga sospecha o conocimiento de alguna situación de maltrato hacia menores, adultos mayores o adultos con discapacidad, a llamar a Línea de Maltrato, disponible las 24 horas, en el 787-749-1333.