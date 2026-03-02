Cargos criminales por asesinato en primer grado, violación al artículo 6.14 por apuntar y disparar un arma de fuego y poner en riesgo la seguridad u orden público, serían radicados esta tarde por el Departamento de Justicia contra una mujer de 45 años por, presuntamente, cometer el crimen de su expareja en Morovis.

Los hechos se reportaron a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 5:21 a.m. de ayer, domingo, sobre un herido de bala en la calle Los Drones de la barriada Ensanche, en ese municipio.

El hombre herido de bala en diferentes partes del cuerpo falleció mientras era transportado al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras.

Los investigadores arrestaron a la mujer de 45 años, quien se alega que mantuvo una relación de casi 30 años con el fallecido. La pareja procreó tres hijos.

Uno de ellos tenía un hijo de otra relación. La pareja estaba separada, pero eran vecinos.

El occiso fue identificado como Pedro Cruz Santiago, alias “Pito”, de 44 años, confirmó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

El hombre fue acusado en el año 2018 por violencia doméstica, pero el caso se desestimó por falta de interés de la víctima.

El ama de casa arrestada no ha ofrecido su versión de los hechos.

La mujer posee licencia de armas de fuego.

La investigación la realizó el agente Edwin Calderón Torres, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, bajo la supervisión del sargento José Rodríguez Rosario, en unión a la fiscal Luciane Sánchez, quien radicará los cargos.