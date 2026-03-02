Agentes de la Unidad Preventiva del Distrito de Mayagüez, intervinieron con una pareja esta madrugada que transitaba en una guagua frente a la escuela Luis Muñoz Rivera en el barrio Manantiales, del mencionado municipio, por una violación de tránsito y le ocuparon un rifle.

Según el informe de novedades, a eso de las 2:45 a.m. de este lunes los policías detuvieron al conductor de un vehículo Mitsubishi Montero del año 2004, donde se ocupó un rifle, cinco cargadores y 146 municiones calibre 2.23 y 5.56, guantes y una máscara.

El conductor de 30 años y su acompañante de 21, ambos vecinos de Mayagüez, permanecerán detenido mientras se consulta el caso con la fiscalía.

El agente Ángel Laguerra tiene a cargo la pesquisa.