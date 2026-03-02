Agentes de la Unidad Preventiva del Distrito de Mayagüez, intervinieron con una pareja esta madrugada que transitaba en una guagua frente a la escuela Luis Muñoz Rivera en el barrio Manantiales, del mencionado municipio, por una violación de tránsito y le ocuparon un rifle.

Según el informe de novedades, a eso de las 2:45 a.m. de este lunes los policías detuvieron al conductor de un vehículo Mitsubishi Montero del año 2004, donde se ocupó un rifle, cinco cargadores y 146 municiones calibre 2.23 y 5.56, guantes y una máscara.

El conductor de 30 años y su acompañante de 21, ambos vecinos de Mayagüez, permanecerán detenido mientras se consulta el caso con la fiscalía.

Relacionadas

  1. Investigan caso de bebé diagnosticado con sangrado craneal

  2. Joven quarterback universitario muere a los 23 años

  3. Hallan cadáver en estado de descomposición en terreno de Toa Baja

  4. Choque en Jayuya deja a conductor grave tras invadir carril contrario

El agente Ángel Laguerra tiene a cargo la pesquisa.