La Policía de Puerto Rico investiga el hallazgo de un cadáver en estado de descomposición tirado en el área verde de un terreno en el barrio Bucarabones en Toa Baja.

De acuerdo con la información preliminar, un querellante denunció el hallazgo. El estado de descomposición del cadáver ha impedido identificarlo.

No obstante, las autoridades investigan si se trata de una persona desaparecida el pasado viernes en este mismo municipio.

El cadáver fue descrito como un hombre de tez trigueña, pelo negro y vestía camisa gris, pantalón corto azul y medias blancas, con 5”10 de estura aproximadamente y alrededor de unas 220 libras de peso.

La agente Vivian Acevedo y el fiscal Peter Cordero se hicieron cargo de la investigación.