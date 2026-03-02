Un motociclista de 21 años resultó gravemente herido tras sufrir un accidente de tránsito a eso de las 9:00 de la noche del domingo en la carretera 7774, kilómetro 0.8, en Comerío.

Según el informe preliminar de la Policía, el joven, identificado como Nefyair Meléndez Sánchez, residente de Canóvanas y con licencia de conducir expirada, transitaba en su motora por la mencionada vía cuando perdió el control y dominio del volante.

Meléndez Sánchez salió expulsado e impactó un muro de concreto, sufriendo heridas de gravedad. Paramédicos privados lo transportaron inicialmente a una institución hospitalaria del área, donde el médico de turno confirmó que presentaba lesiones graves. Posteriormente, fue referido a un hospital en Río Piedras.

La investigación está a cargo de la División de Patrullas de Carreteras de Aibonito. La fiscal Ámbar Ramos, de la Fiscalía de Aibonito, ordenó la toma de fotografías de la escena, mientras el agente Edward León Cintrón realizó las medidas correspondientes.