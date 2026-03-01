Una persona resultó herida de bala en la madrugada de este domingo en medio de una intervención policiaca en hechos ocurridos en la avenida Eduardo Conde, calle Lippit, en Villa Palmera, San Juan.

Según informó la Policía, mientras los agentes adscritos a la División de Inteligencia San Juan se encontraban realizando un plan de trabajo cerca del negocio Golden VIP, alguien les realizó varios disparos. Los oficiales repelieron la agresión.

Posteriormente, un hombre llegó al Centro de Diagnóstico y Tratamiento Belaval, con heridas de bala. La persona fue transportada hacia otra institución hospitalaria para recibir asistencia médica y, al momento, se desconoce su condición.

Referente a estos hechos, los agentes no resultaron heridos.

En medio del plan de trabajo, se informó, fueron ocupadas armas de fuego y municiones.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, en unión al personal de la División de Investigaciones de Uso de Fuerza (FIU) y personal del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), se encuentran a cargo de la investigación.