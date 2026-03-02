Un accidente de tránsito dejó a un hombre gravemente herido anoche en la carretera PR-140, kilómetro 9.7, en Jayuya.

Según el informe preliminar de la Policía, Juan Quiñones González, de 33 años, perdió el control de su Toyota Corolla mientras transitaba por la vía a una velocidad que le impidió mantener el control e invadió el carril contrario, impactando una guagua Suzuki Gran Vitara conducida por Ernesto Pérez Bermúdez, de 50 años.

Paramédicos estatales transportaron a Quiñones González a un hospital del área, donde el médico de turno confirmó que presentaba lesiones de gravedad.

La investigación está a cargo del agente Edgar Lamboy Rivera, de la División de Patrulla de Carreteras de Utuado, en coordinación con el fiscal José Rodríguez Quiles, del Tribunal de Utuado, quien ordenó la ocupación de los vehículos para fines de investigación.