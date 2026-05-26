La Fiscalía de Ponce radicará esta tarde cargos criminales en ausencia por asesinato en primer grado, violación a varios artículos de la Ley de Armas y violencia doméstica, a Alexander Vega Medina, de 27 años, por el crimen de un joven el sábado pasado, en el complejo recreativo La Guancha, en ese municipio.

Los hechos ocurrieron a las 8:45 p.m. mientras Jeremy Javier Castro Rodríguez, de 25 años, conversaba con una mujer quien era su expareja frente a un automóvil marca Toyota Corolla, color blanco, donde surgió una discusión que desencadenó en el asesinato.

La víctima, quien laboraba como obrero de la construcción, recibió 11 impactos de bala.

Vega Medina huyó del lugar y se llevó a la joven, dejándola posteriormente en libertad. Las autoridades no han logrado dar con su paradero.

Vega Median, tiene antecedentes penales por un caso de violencia doméstica en el año 2022, con otra pareja. No se reveló su disposición en el tribunal.