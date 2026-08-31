Una manifestación del colectivo social Jornada Se Acabaron las Promesas continuó su ruta hacia la Milla de Oro, en Hato Rey, mientras se reabrieron los carriles de la autopista Luis A. Ferré (PR-52) que habían sido cerrados en el kilómetro 0.7, cerca de la salida hacia la carretera PR-177, en dirección de Caguas hacia San Juan, informó el Negociado de Patrullas de Carreteras.

El teniente Roldofo Negrón, comandante auxiliar del negociado, explicó que se ha mantenido el diálogo con el liderato del colectivo en todo momento.

No se han reportado incidentes relacionados con la manifestación, añadió Léon.

Personal de la Policía se encuentra atendiendo el control del tránsito en el área como medida preventiva.

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A eso de las 10:30 a.m., el grupo convocó a una conferencia de prensa frente al edificio World Plaza, Hato Rey, donde están las oficinas de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), con relación a los 10 años del nombramiento de los integrantes de ese organismo, que se cumplen hoy, 31 de agosto.

La Junta de Supervisión Fiscal es una entidad independiente creada por el Congreso de los Estados Unidos bajo la Ley Promesa de 2016 para restaurar la responsabilidad fiscal y el crecimiento económico en la isla.

Jornada Se Acabaron Las Promesas es un colectivo social, que desde su inicio ha denunciado que la imposición de la junta funciona como una estructura dictatorial que afecta las finanzas públicas, que ha deteriorado en áreas esenciales como la salud, la educación, la seguridad pública, la vivienda y los servicios de agua y electricidad, y que presuntamente han actuado en detrimento de los derechos de los pensionados, trabajadores y recursos naturales.

Estudiantes del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico se unieron a la manifestación.