Las autoridades reabrieron los dos carriles de la autopista PR-52 en dirección de Salinas hacia Cayey, que habían sido cerrados esta mañana tras un accidente que involucró un camión y un vehículo incendiado.

El incidente ocurrió en el kilómetro 52.3, en jurisdicción del municipio de Salinas, y mantuvo el tránsito reducido mientras se realizaban las labores de investigación y mantenimiento.

No se reportaron personas heridas.

Agentes de la División de Autopista Salinas, junto al personal de Manejo de Emergencias y Bomberos de Puerto Rico atendieron la escena.