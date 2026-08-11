Las autoridades informaron que ya fue reabierto el tramo del expreso Román Baldorioty de Castro que fue cerrado al tránsito para remover la carga de madera del pavimento que se le cayó a un camión que se viró en dirección de San Juan a Carolina.

Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 7.1 cuando el camión perdió su carga al virarse, en circunstancias que son investigadas por la División de Patrullas de Carreteras.

No se reportaron personas heridas.