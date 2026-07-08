La División de Homicidios del CIC de Vega Baja confirmó la reclasificación como asesinato del caso de una mujer de 80 años tras ser agredida con tubo en medio de una pelea familiar el pasado 21 de mayo, en la carretera PR-644 del barrio Pugnado de ese municipio.

De acuerdo a la información preliminar, el querellante y esposo de la víctima manifestó que, su hermano José Abraham Ramos Carrión, lo amenazó con un tubo en los predios de su residencia y al intervenir Ana Delia Rivera Rosario, resultó agredida con el tubo en el área del costado izquierdo.

La mujer fue transportada a un hospital donde le diagnosticaron una posible fractura y lesión interna.

PUBLICIDAD

Posteriormente, se certificó su muerte el pasado 9 de junio de en una residencia de Morovis a causa de los golpes recibidos.

Sobre estos hechos fue arrestado José Abraham Ramos, quien se encuentra sumariado por la agresión grave.

El caso fue reclasificado hoy en las estadísticas del Centro de Análisis de la Incidencia Criminal y Esclarecimiento de Delitos y establece como motivo una pelea y discusión.

El caso será consultado con la fiscalía para la radicación de los nuevos cargos.