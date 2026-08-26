El Centro de Análisis de la Incidencia Criminal y Esclarecimiento de Delitos reclasificó en las estadísticas de hoy un asesinato ocurrido en Naguabo como un caso de homicidio justificado.

Los hechos ocurrieron el Día de Reyes a eso de las 2:55 a.m., en la calle Nazaret de la urbanización Promised Land, en Naguabo, cuando su residente de 28 años, alegó que encontró a un hombre desconocido dentro de su hogar mientras le restringía la libertad a su progenitora y le disparó.

La víctima fue identificada como José Luis Rodríguez Algarín, de 34 años y residente de Luquillo.

Inicialmente, por las admisiones hechas a uno de los agentes que llegó a la escena se le leyeron las advertencias en ley y fue detenido.

Durante la entrevista informó que a consecuencia de lo sucedido en su habitación había un hombre tirado en el suelo y al corroborar lo observó ensangrentado y bocabajo.

Los paramédicos certificaron que no tenía signos vitales.

La agente Joan Méndez y el fiscal Miguel Hornedo investigaron el caso. La autopsia también confirmó la versión ofrecida.