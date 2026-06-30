Las autoridades investigan una querella por el robo de un vehículo reportada en la tarde de ayer, lunes, en la calle Ceuta, frente al Head Start, en Hato Rey.

Según alegó el querellante, de 54 años, que el viernes, 26 de junio, mientras estaba recogiendo metales con un ayudante que iba como pasajero, este, sin mediar palabra lo empujó de su guagua Ford Ranger, del año 2002, blanca y con la tabilla 1221275, apropiándose de la misma.

En el informe de novedades no se explicó la razón por la cual esperó días para radicar la querella.

El agente Ransel Rivera, del Precinto de Hato Rey Este, investigó el caso y refirió el caso al personal de la División de Robo del CIC de San Juan.