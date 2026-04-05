El cuerpo del joven que fue arrastrado por las corrientes marinas el pasado Jueves Santo en la Poza de Las Mujeres en Manatí fue recuperado este domingo por rescatistas del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD).

El operativo tuvo lugar en la playa Las Palmas en Manatí.

“Reconocemos y destacamos el arduo trabajo que por cuatro días consecutivos realizaron nuestros primeros respondedores con el firme compromiso de cumplir su misión”, comunicó la agencia a través de sus redes sociales.

Asimismo, envió un mensaje de consuelo a los familiares de la víctima.

“A la familia del joven, nuestras oraciones en este difícil momento”.

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El incidente ocurrió el Jueves Santo y fue una llamada a eso de las 4:00 p.m. la que alertó a las autoridades sobre lo sucedido.

El mal tiempo anunciado complicó las labores de búsqueda. Incluso, dos buzos que participaban del operativo resultaron heridos luego que una ola los lanzara contra las piedras, sufriendo varias fracturas y traumas.

El capitán Leslie Zeno, comisionado de la Policía Municipal de Arecibo identificó a los buzos como Ángel Luis “Sea Hunt” Rosa y Pablo Ocaña, dos experimentados rescatistas de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) de Arecibo, quienes han participado en situaciones de este tipo alrededor de toda la isla y también en operativos de recuperación de desastres en varios países vecinos.

Esta mañana se informó que el comisionado Ángel Jiménez, junto a rescatistas de NMEAD, OMME de Manatí y NFURA, retomaron los trabajos para recuperar el cuerpo del joven, completando las labores.

La víctima fue identificada por la Policía como Jonathan Luis Michell Álvarez, de 24 años y residente de Bayamón.

Este se encontraba compartiendo con una joven cuando fue sorprendido por un fuerte oleaje que lo lanzó contra unas rocas y posteriormente lo arrastró mar adentro, sin que volviera a ser visto.