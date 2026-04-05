Dos buzos que participaban en las labores de rescate del cadáver de un joven que fue arrastrado por las corrientes en la playa La Poza de las Mujeres en Manatí el jueves, resultaron heridos luego que una ola los lanzara contra las piedras, sufriendo varias fracturas y traumas.

El capitán Leslie Zeno, comisionado de la Policía Municipal de Arecibo identificó a los buzos como Ángel Luis “Sea Hunt” Rosa y Pablo Ocaña, dos experimentados rescatistas de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) de Arecibo, quienes han participado en situaciones de este tipo alrededor de toda la isla y también en operativos de recuperación de desastres en varios países vecinos.

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En un video en redes sociales, el director de la OMME de Arecibo, Johnny Morales, quien se traslado hasta el Centro Médico de Río Piedras junto al alcalde de Arecibo, Carlos “Tito” Ramírez, explicó que ambos buzos se encuentran estables y recibiendo atención médica. Además, Morales relató lo ocurrido.

Los rescatistas lesionados fueron identificados como Angel L. "Sea Hunt" Rosas (izquierda), y Pablo Ocaña. ( Facebook )

“Estoy sumamente afectado. A esos muchachos yo los quiero y los aprecio como si fueran hijos míos... Una ola le dio en contra de las piedras a ellos. Suerte que ellos saben como actuar en un momento así y nadaron a mar abierto hasta que el helicóptero (de FURA) los recogió”, explicó el rescatista, quien añadió que ambos buzos hacían lo posible, desafiando condiciones extremas, para recuperar el cuerpo de Jonathan Luis Michell Álvarez, de 24 años y residente de Bayamón, y entregarlo a sus familiares.

11 Fotos Equipos de rescate mantienen labores por aire y tierra en medio de condiciones marítimas adversas para encontrar a Jonathan Luis Michell Álvarez, de 24 años.

Morales añadió que los rescatistas se exponen a situaciones como estas y hasta peores, por lo que insistió en la importancia de que el público evite exponerse a situaciones de peligro en las aguas, al tiempo que exhortó al país a elevar una oración por los buzos heridos. “No es fácil ser un rescatista y más tener una vocación de corazón como esa. Por eso le pedimos al público que coopere. Pudo haber sido peor. Gracias a Dios no fue así... Eleven una oración por estos compañeros. “Sea Hunt”, Pablo Ocaña, todos los que lo conocen, yo los exhorto a que eleven una oración por ellos", manifestó.

Por su parte, el mandatario municipal se unió a las expresiones de Morales y elogió la labor y el compromiso de los rescatistas de su pueblo. “Yo se que Dios es bueno... Eso es servir, salvar vidas. Son los mejores. Los queremos mucho a ellos y a todo el personal de Manejo de Emergencias que se entregan al cien y al 200 por ciento, y tenemos que estar con ellos siempre. No quiero que me le pasa nada a ninguno de ellos”, manifestó el alcalde, quien relató que tan pronto como partieron hacia Centro Médico, se comunicó directamente con el secretario de Salud, Víctor Ramos, para asegurarse que ambos rescatistas fuesen atendidos con la mayor celeridad.

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Reanudarán los trabajos el domingo

Tras el percance, el director de la OMME de Manatí, Juan Carlos Rodríguez, indicó que pospusieron los trabajos de recuperación del cuerpo hasta el domingo, con la esperanza de que en algún momento del día, las condiciones del mar mejoren, aunque sea momentáneamente, y los buzos tengan oportunidad de recuperar el cuerpo.

Rodríguez explicó que el cadáver fue divisado en una especie de cavidad natural en las rocas, pero bajo el agua, lo que ha impedido que salga a flote. “Esas son unas piscinas naturales que hay allí y esta como debajo de la piedra. Eso tiene como un hueco bastante profundo y como el oleaje se ha mantenido ahí todo el tiempo, el oleaje ha sido intenso, por eso es que el cuerpo, inclusive, no ha salido del área”, explicó.

“Regresamos mañana a las seis de la mañana, a ver si en algún momento el oleaje puede bajar. Esperemos que (el cuerpo) no salga del área y coja el mar abierto, pero si se ha mantenido hasta ahora, la expectativa que tenemos es que permanezca ahí y con la nave de FURA o las lanchas, poder llegar hasta el cuerpo”, añadió.