( Suministrada por la Policía )

Personal de la División de Vehículos Hurtados del área de Arecibo, ocupó ayer dos vehículos que figuraban con gravámenes de desaparecidos frente al edificio B-11 del residencial Manuel Zeno Gandía (El Coto), en Arecibo.

Según informó la Policía se trata de un automóvil marca Kia Rio, color rojo, año 2013, con gravamen desde mayo del 2025, y una guagua Jeek Cherokee, color blanco, del año 2006, con gravamen desde febrero del 2026.

El hallazgo surgió en circunstancias que levantaron sospechas y motivaron la intervención de las autoridades, particularmente ante la posibilidad de que vehículos con este tipo de irregularidades puedan estar relacionados con otras actividades delictivas.

No se efectuaron arrestos.

La investigación fue realizada por los agentes Iván Santiago Molina y Marlon Riquelme Drouet, de la Sección de Asuntos Confidenciales y Crimen Organizado, bajo la supervisión del sargento Adriel Sánchez Rodríguez.