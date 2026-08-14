( Suministrada por la Policía )

Personal de la División de Vehículos Hurtados del área de Humacao, en coordinación con la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico (PRIDCO), del Municipio de Yabucoa y policías de ese distrito removieron ayer 38 vehículos de motor, que fueron declarados estorbos públicos.

Los automóviles a través de los años fueron abandonados en una estructura industrial que no estaba en uso, que constituye una violación a la Ordenanza Municipal Núm. 19, serie 2025‑2026, relacionada con la disposición de vehículos declarados estorbos públicos.

Una fábrica abandonada en Yabucoa, propiedad de la Compañía de Fomento Industrial era utilizada como depósito de vehículos chatarra. ( Suministrada por la Policía )

La intervención tuvo como propósito atender una situación relacionada con vehículos abandonados que eran utilizados para la extracción y venta clandestina de piezas.

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En el operativo se intervino una antigua instalación industrial perteneciente a PRIDCO, donde anteriormente operaba una fábrica y era utilizada para actividades relacionadas con hojalatería y pintura, así como depósito clandestino de chatarra.

Los vehículos fueron removidos con grúas de la Policía de Puerto Rico y trasladados a las facilidades del Departamento de Obras Públicas Municipal de Yabucoa, donde permanecerán mientras se completa el proceso para su disposición.

Las autoridades removieron 38 vehículos de motor, que fueron declarados estorbos públicos, de una fábrica abandonada en Yabucoa, propiedad de PRIDCO. ( Suministrada por la Policía )

La coordinación operacional estuvo a cargo de las sargentos Yomarie Calderón, María Lebrón y en coordinación con el teniente Félix R. Morales González, director de la División de Vehículos Hurtados del Área de Humacao.