Remueven auto accidentado con valla de seguridad en autopista de Caguas
La conductora resultó ilesa.
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Un accidente de tránsito reportado esta mañana en el kilómetro 15.4 en la autopista Luis A. Ferré (PR-52) en dirección de Caguas a Cayey, afectó el tránsito.
Pasadas las 8:00 a.m. el carro fue removido en grúa.
Los hechos se reportaron a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 6:53 a.m. de hoy, jueves, cuando la conductora de un automóvil perdió el control del volante, por causas desconocidas y quedó sobre la valla de seguridad de metal que divide los carriles.
La conductora de 33 años resultó ilesa.
Se exhortó a los conductores que transitan por la zona, antes del peaje de Caguas Sur, a tomar rutas alternas, en lo que culminan las labores de investigación y se remueve el vehículo.
Personal de la División de Autopista y Patrullas de Carreteras de Caguas investigó el accidente.