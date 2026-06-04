( Suministrada por la Policía )

Un accidente de tránsito reportado esta mañana en el kilómetro 15.4 en la autopista Luis A. Ferré (PR-52) en dirección de Caguas a Cayey, afectó el tránsito.

Pasadas las 8:00 a.m. el carro fue removido en grúa.

Los hechos se reportaron a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 6:53 a.m. de hoy, jueves, cuando la conductora de un automóvil perdió el control del volante, por causas desconocidas y quedó sobre la valla de seguridad de metal que divide los carriles.

La conductora de 33 años resultó ilesa.

Se exhortó a los conductores que transitan por la zona, antes del peaje de Caguas Sur, a tomar rutas alternas, en lo que culminan las labores de investigación y se remueve el vehículo.

Personal de la División de Autopista y Patrullas de Carreteras de Caguas investigó el accidente.