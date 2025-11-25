( Suministrada por la Policía )

Personal de la División de Explosivos removió al mediodía de hoy una granada de un solar ubicado en la carretera PR-686 en la calle Atlantic de la urbanización Ocean Front, en el barrio Yeguada en Vega Baja.

Según informes preliminares, mientras se realizaba la limpieza de un terreno con una excavadora uno de los trabajadores la encontró y lo reportó a las autoridades, activándose la unidad especializada.

De inmediato, no se informó si tiene carga explosiva.

No se reportaron heridos o personas afectadas.

La granada fue trasladada a los predios del polígono de tiro de la Policía en Isla de Cabra para una explosión controlada.