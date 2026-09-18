Un bebé de un mes y medio de nacido y otros cinco menores fueron removidos esta mañana de un apartamento en el residencial Jardines de Monte Hatillo, en Río Piedras, en medio de la investigación de su presunto secuestro.

El infante se encuentra en buen estado, pero fue trasladado a un hospital para una evaluación médica según lo exige el protocolo en casos de menores.

De acuerdo con la querella, a eso de las 4:00 a.m. se comenzó a investigar la querella de posible secuestro luego de que su progenitora, de 34 años, alegara que una amiga supuestamente se lo había llevado.

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Narró que el día anterior pasó a recoger a su amiga frente a un negocio en la Calle Loíza en Santurce y decidió bajarse a recoger unas sopas, dejándola a ella y a su bebé en el carro. De regreso ya no estaban.

Posteriormente, se notificó a la Policía que el menor ya estaba en la residencia con su madre.

La División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del CIC de San Juan tiene a su cargo la investigación.

Como es de rigor se le dio conocimiento al Departamento de la Familia.