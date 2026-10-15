Roberto Samuel Meléndez Rosado, de 25 años, alias “El Moro” renunció hoy a la vista preliminar por el asesinato de su compañero de trabajo de una brigada de ornato por hechos ocurridos el 10 de septiembre frente al complejo deportivo Acrópolis, en Manatí.

La jueza Leyla I. Graulau Igartúa, del Tribunal de Arecibo, señaló la lectura de acusación para el 2 de noviembre y el inicio del juicio en su fondo, el 30 de noviembre, según informó la oficina de prensa del Poder Judicial.

Los hechos ocurrieron a eso de las cuatro de la madrugada, mientras la víctima, identificada como Ángel G. Figueroa Toledo, de 30 años, se encontraba sentado en la parada de guaguas en la carretera PR-670, en espera de ser recogido por personal de una compañía de jardinería en la que trabajaba, cuando fue herido de bala en el abdomen, a manos de Meléndez Rosado, tras una discusión.

La víctima fue transportada al hospital Doctor’s Center, donde murió horas después.

Meléndez Rosado, cumplía una sentencia en probatoria por violaciones a la Ley de Armas, al momento de los sucesos, la cual le fue revocada.