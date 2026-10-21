Carmen Alicia Rodríguez Colón de 45 años quien enfrenta cargos por asesinato en primer grado, disparar un arma de fuego y disparar un arma de fuego en un lugar público, por el crimen su expareja Pedro Cruz Santiago, de 44 años, renunció hoy a la vista preliminar por escrito.

El juez Juan E. Dávila Rivera, del Tribunal de Arecibo, señaló para el 4 de noviembre la lectura de acusación y el inicio del juicio en su fondo para el 3 de diciembre, informó la Oficina de Prensa del Poder Judicial.

Los hechos que se le imputan ocurrieron en la madrugada del 1 de marzo, frente a su residencia en la barriada Ensanche, en Morovis.

Su exesposo, con quien mantuvo una relación de 30 años, poseía expediente criminal por violencia doméstica en el año 2018. Este caso se desestimó presuntamente por falta de interés de la víctima.

La mujer apodada Mita, quien poseía licencia de portación de armas de fuego, alegó al momento de los hechos que sentía que su vida corría peligro ya que fue víctima de un patrón de violencia doméstica y amenazas.