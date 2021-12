San Juan. La tripulación del escampavía Guardacostas Joseph Napier repatrió a 24 dominicanos a la República Dominicana después de la interdicción de un viaje ilegal al oeste de Aguadilla, informó la rama militar este jueves mediante comunicado de prensa.

Las interdicciones ocurridas el pasado miércoles fueron resultado de esfuerzos locales y federales en apoyo del Grupo Interagencial de la Frontera del Caribe (CBIG, por sus siglas en inglés).

“Estas interdicciones ponen de manifiesto la profesionalidad, el compromiso y la inquebrantable determinación de la Guardia Costera y de nuestros socios del Grupo Interagencial de la Frontera del Caribe para salvaguardar la frontera marítima de Puerto Rico”, dijo el comandante Beau Powers, jefe de respuesta del Sector San Juan.

“Seguimos implorando a cualquiera que esté pensando en participar en un viaje ilegal que no se haga a la mar. Simplemente no vale la pena, no sólo estarías poniendo tu vida en riesgo, sino la de todos los demás si el viaje. También se arriesgan a ser procesados por el gobierno federal por intentar entrar ilegalmente en los Estados Unidos”, añadió.

Durante un patrullaje rutinario el domingo, la tripulación de un avión de la Guardia Costera de Aduanas y Protección de Fronteras detectó el viaje ilegal en el Mar Caribe a 18 millas al oeste de Aguadilla. Tras el avistamiento, el escampavía Joseph Napier interceptó una embarcación de contrabando de 30 pies de eslora y embarcó de forma segura a 25 personas. Todos los pasajeros afirmaron ser de nacionalidad dominicana.

Otro ciudadano sigue bajo custodia y se enfrenta a un proceso federal por cargos de intento de reentrada ilegal al territorio.