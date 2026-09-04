Un grupo de 75 personas fueron repatriados a República Dominicana hoy, viernes, reportó la Guardia Costera.

El grupo fue interceptado el miércoles por la tripulación del guardacostas Joseph Doyle mientras estaban en una embarcación improvisada en las aguas cercanas al Paso de la Mona.

Inicialmente, se rescató a 77 migrantes, entre ellos 73 dominicanos (65 hombres y ocho mujeres) y cuatro haitianos. De esas personas, 75 fueron regresadas a República Dominicana.

La intervención ocurrió cuando los operadores de la Guardia Costera del Sector San Juan recibieron un informe de la tripulación de una aeronave multipropósito de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza sobre una embarcación improvisada de 32 pies con sobrecarga extrema, ubicada al noroeste de Aguadilla.

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“Sin esta rápida respuesta, la embarcación inestable y en mal estado podría haber zozobrado fácilmente y haber terminado en tragedia”, comentó el comandante Matthew Pinhey, oficial al mando del guardacostas Joseph Doyle.

Los operadores desviaron al guardacostas Joseph Doyle para interceptar la embarcación sospechosa y ordenaron el despegue de un helicóptero MH-60T Jayhawk de la Guardia Costera desde la Estación Aérea Borinquen para brindar apoyo en las labores de búsqueda y rescate en el lugar.

Esta interceptación forma parte de los esfuerzos del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de la Región de San Juan para combatir el tráfico de personas y disuadir la migración marítima ilegal.