Un accidente de tránsito de carácter grave se reportó esta tarde en la carretera PR-3 cerca de la playa Fortuna en Luquillo, según informó la oficina de prensa de la Policía.

Las autoridades fueron alertadas a las 2:21 p.m. de hoy, viernes, sobre el accidente que dejó el saldo de un hombre herido de cuidado tras salir expulsado.

Uno de los vehículos involucrados se volcó.

Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Fajardo investigan los hechos.