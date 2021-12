Una agente adscrita al Centro de Mando de la Comandancia de Guayama informó este sábado sobre un accidente de carácter leve que ocurrió en el expreso Luis A Ferré (PR-52), en dirección de Cayey a Caguas.

Según la agente Alvarado Roig, un vehículo de motor se volcó en la autopista, no obstante, esta indicó a Primera Hora que el accidente se catalogó de carácter leve y “hasta ahora, no hay heridos de gravedad”. No obstante, el evento ha generado congestión vehicular a las horas de la tarde.

“Había un lesionado, pero no era de cuidado”, informó la agente.

No obstante, la portavoz de la Policía de Puerto Rico, Damarisse Hernández, aclaró en la noche a este medio que el accidente “se manejó rápidamente y no hubo heridos”.