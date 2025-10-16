Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Personas Desaparecidas del C.I.C. de Humacao buscan dar con el paradero de una adolescente que desapareció el pasado 10 de octubre fuera de las instalaciones del Hogar New Beginning, en Humacao.

Tanaymi Beatriz Rodríguez Ramos, de 17 años, fue reportada desaparecida por una trabajadora social del Departamento de Familia. Rodríguez Ramos fue descrita como de tez blanca, cabello negro, ojos marrón, 5 pies 3 pulgadas de estatura y 140 libras de peso.

Al momento de su desaparición vestía conjunto de sudadera (jogger) color gris.

Si usted conoce el paradero de esta persona comuníquese con la ínea confidencial del Negociado de la Policía al 787-343-2020 o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al 787-793-1234 ext. 2464 o 2463.

También puede llamar a los agentes del CIC de Humacao al 787-852-1224, extensión 1610.